Migranti, Trump pronto a eliminare lo ius soli: "Pratica ridicola, deve finire"

La legge attuale deriva da un'interpretazione del 14esimo emendamento che recita: "Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono". Un'interpretazione che negli anni ha consentito agli Stati Uniti di popolarsi ma che oggi, secondo il presidente Usa, sarebbe abusata e per questo andrebbe modificata attraverso un ordine esecutivo. .



In particolare Trump si riferisce ai figli di non cittadini e di immigrati privi di documenti nati sul suolo statunitense, come specificato anche dal Michael Anton, ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente, che è al lavoro sul testo: "C'è una clausola dell’emendamento che la gente ignora o interpreta malamente. La Costituzione dice che se sei figlio di cittadini o figlio di immigrati legali, sei statunitense. Ma questo significa che se sei qui illegalmente, se sei fedele a una nazione straniera, se sei cittadino di un Paese straniero, allora l’emendamento non si applica a te".



Per Trump sarebbe una pedina fondamentale in vista delle elezioni di Midterm del 6 novembre per conquistare consenso in quella America profonda che lo ha eletto. Una partita che si giocherà sull'interpretazione di una norma che esiste dal 1968 e che, se cambiata, smantellerebbe una delle colonne portanti del "sogno" americano.