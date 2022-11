Migranti, Tajani: "Da Francia reazione sproporzionata"

Per Antonio Tajani, sulla questione migranti, la Francia ha avuto una reazione sproporzionata.

"Noi sul tema migranti abbiamo posto un problema politico, non volevamo creare alcuna polemica - ha detto infatti il ministro degli Esteri -. Da parte della Francia c'è stata una reazione sproporzionata, anche per questioni loro di politica interna. Vogliamo un'azione europea più forte, perché i settemila chilometri di costa italiana sono la frontiera Sud dell'Europa. Anche Manfred Weber, il presidente del Ppe, ci ha dato ragione". "È l'Europa che deve fare un piano, non l'Italia - ha quindi aggiunto -. Serve una scelta condivisa sul ricollocamento".