Migranti, spari su barcone: guardia costiera Libia apre inchiesta

Da video Ong Sea Watch

La guardia costiera libica ha aperto un'inchiesta interna dopo che una motovedetta impegnata in un soccorso ha sparato alcuni colpi verso un barcone carico di migranti, come denunciato in un video pubblicato dalla ong Sea Watch. "Condanniamo qualsiasi comportamento in contrasto con le leggi locali e internazionali - si legge in un comunicato della marina libica - e confermiamo che tutte le misure legali saranno prese contro qualsiasi violazione".