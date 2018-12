Migranti, SeaWatch senza porto: "Germania trovi una soluzione ora"

La Germania e il ministro dell'Interno Horst Seehofer devono "trovare una soluzione ora". E' l'appello lanciato dalla Ong SeaWatch che si trova nel Mediterraneo dopo aver salvato 33 persone e aver chiesto senza successo a Malta e all'Italia un porto sicuro per poter sbarcare. SeaWatch ha quindi chiamato in causa la Germania in quanto "oltre 30 città e stati federali tedeschi hanno dichiarato di voler accogliere le persone soccorse".