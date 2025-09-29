Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
La nota della ong

Migranti, Sea Watch: "Motovedetta libica ha respinto un gommone, una persona è annegata"

29 Set 2025 - 13:03
© Da video

© Da video

"Dal nostro Seabird abbiamo visto annegare una persona nel Mediterraneo. La guardia costiera libica, inseguendo un gommone per effettuare un respingimento illegale, ha causato la caduta in acqua di diverse persone". Lo scrive in una nota la ong Sea Watch. "I sopravvissuti, in preda al panico, sono saliti a bordo del mercantile Maridive per trovare soccorso, ma sono stati consegnati dall'equipaggio alle milizie libiche - prosegue la nota -. Chi non è morto in mare, è stato riportato nei lager libici, dove è atteso da torture, violenze e vessazioni". 

migranti
libia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri