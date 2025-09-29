Migranti, Sea Watch: "Motovedetta libica ha respinto un gommone, una persona è annegata"

"Dal nostro Seabird abbiamo visto annegare una persona nel Mediterraneo. La guardia costiera libica, inseguendo un gommone per effettuare un respingimento illegale, ha causato la caduta in acqua di diverse persone". Lo scrive in una nota la ong Sea Watch. "I sopravvissuti, in preda al panico, sono saliti a bordo del mercantile Maridive per trovare soccorso, ma sono stati consegnati dall'equipaggio alle milizie libiche - prosegue la nota -. Chi non è morto in mare, è stato riportato nei lager libici, dove è atteso da torture, violenze e vessazioni".