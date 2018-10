Migranti portati in Italia, Parigi: "Un incidente, non accadrà più"

"La cooperazione tra Francia e Italia sulla migrazione è importante. Faremo in modo che questi incidenti non accadano più". Il ministro francese degli Affari europei, Nathalie Loiseau, cerca di calmare le acque dopo il rifiuto del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di accettare le scuse di Parigi sullo sconfinamento della gendarmeria in Italia per portare due migranti. "Sono entrati senza volerlo. Abbiamo disposto un'inchiesta sul caso", aggiunge.