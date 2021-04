Migranti, Ong: spari in centro detenzione Tripoli, un morto e due feriti

-afp

Un morto e due feriti: è il bilancio di una sparatoria avvenuta giovedì in un centro di detenzione a Tripoli. Lo rende noto la ong Medici senza Frontiere, precisando che due adolescenti di 17 e 18 anni con ferite da arma da fuoco sono stati trasferiti per cure mediche urgenti da un team Msf. La notte dell'incidente c'erano tensioni crescenti nel sovraffollato centro di Al-Mabani che sono culminati in scontri a fuoco.