Migranti, ok di Malta allo sbarco dei 65 a bordo della Alan Kurdi

Il governo di Malta ha dato il via libera allo sbarco dei 65 migranti a bordo della Alan Kurdi, la nave di Sea Eye che ha raggiunto nella notte l'isola. I profughi messi in salvo dall'imbarcazione della ong tedesca saranno successivamente ricollocati in vari Paesi europei, come fa sapere il premier di La Valletta Joseph Muscat.