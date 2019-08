Migranti, Oim: oltre 850 morti nel Mediterraneo da inizio 2019 | In Grecia sei volte gli sbarchi di quelli registrati in Italia

E' salito a 859 il numero dei migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo da inizio 2019. Dal primo gennaio al 22 agosto, rende noto l'Oim, 45.505 migranti e rifugiati sono entrati in Europa via mare, in calo di circa il 30% rispetto ai 64.836 arrivati nello stesso periodo dell'anno scorso. La maggior parte degli sbarchi sono stati segnalati in Grecia e in Spagna con rispettivamente 23.193 arrivi e 14.680, contro i 4.664 registrati in Italia.