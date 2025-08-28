Migranti, Oim: 427 morti e 319 dispersi nel Mediterraneo da inizio anno

Almeno 427 persone sono morte e altre 319 risultano disperse sulla rotta dei migranti nel Mediterraneo centrale dall'inizio dell'anno al 23 agosto. E' quanto rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni del'Onu in Libia, nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X. Nello stesso periodo, precisa l'agenzia delle Nazioni Unite, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 14.920, di cui 12.939 uomini, 1.324 donne, 482 minori e 145 dei quali cui non si conoscono i dati di genere.