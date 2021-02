Migranti, Oim: 15 morti in un naufragio nelle acque libiche, 95 sopravvissuti

Afp

Un'altra tragedia di morte e disperazione nelle acque libiche, dove c'è stato un naufragio in cui sono morti almeno 15 migranti. I sopravvissuti, riportati a riva dalla Guardia costiera libica, sono 95, ha scritto su Twitter l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. "Le nostre squadre - chiarisce Oim - stanno assistendo i superstiti, molti dei quali hanno riportato ustioni o sono in ipotermia".