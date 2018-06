Migranti,Obama: ci mettiamo nei loro panni o distogliamo lo sguardo?

"Se sei stato fortunato da essere nato in Usa, immagina per un momento di essere nato altrove". Inizia così la riflessione di Barack Obama per la giornata dei rifugiati. "Se fossi nato in un Paese in cui sei cresciuto temendo per la tua vita, saresti disposto a sopportare condizioni pericolose". Questo, aggiunge, " è una realtà per molte famiglie". Poi la domanda: "Distogliamo lo sguardo o scegliamo di vedere qualcosa di noi e dei nostri figli?".