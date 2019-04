Migranti, New Mexico: Fbi arresta il leader della milizia di confine

L'Fbi ha arrestato in New Mexico Larry Mitchell Hopkins, leader di United Constitutional Patriots, una milizia di destra che deteneva famiglie di migranti sotto la minaccia delle armi vicino al confine col Messico. Lo ha reso noto il procuratore generale del New Mexico, Hector Banderas, sottolineando che l'arresto "indica chiaramente che il ruolo della legge deve essere nelle mani di forze dell'ordine addestrate, non di vigilanti armati".