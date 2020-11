Migranti, naufragio nel Mediterraneo: tra vittime anche bimba di sei mesi

-afp

C'è anche una bimba di sei mesi tra le 6 vittime del naufragio avvenuto mercoledì pomeriggio nel Mediterraneo centrale. La piccola era stata soccorsa da Open Arms ma, come spiega la Ong in un tweet, "nonostante gli enormi sforzi dell'equipe medica, è venuta a mancare". "Avevamo chiesto per lei e per altri casi gravi un'evacuazione urgente da effettuare tra breve - ha aggiunto l'organizzazione -, ma non ce l'ha fatta ad aspettare. Siamo addolorati".