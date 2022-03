Migranti, naufragio al largo della Libia: un morto e 19 dispersi

Un'imbarcazione con a bordo 23 migranti siriani ed egiziani è naufragata nella notte tra venerdì e sabato al largo della Libia.

Sono state portate in salvo solo tre persone mentre una è morta e altre 19 risultano disperse. Lo riporta il sito Middle East Eye, che cita la Ong "Fondazione per l'assistenza ai migranti e i servizi umanitari" basata a Tobruk, in Libia.