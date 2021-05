Migranti, la Tunisia soccorre 111 profughi al largo di Sfax

ansa

La Guardia costiera tunisina ha tratto in salvo sabato, di fronte alle coste di Karatin, al largo di Sfax, 111 migranti a bordo di un'imbarcazione in difficoltà. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno di Tunisi precisando che la maggior parte dei migranti è originaria di diversi Paesi africani, mentre 9 sono tunisini. Per tutti è scattata una denuncia all'autorità giudiziaria, si legge in una nota.