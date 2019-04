Migranti, la Libia avverte le Ong: "Non entrate nelle nostre acque"

La Marina e la Guardia costiera libica avvertono le Ong: "Non entrate nelle nostre acque territoriali e non intervenite vicino alle nostre coste". Le autorità libiche citano il dirottamento del mercantile dello scorso 27 marzo, criticando "il silenzio della comunità internazionale e dell'Unione Europea sulla condotta di alcuni migranti", che potrebbe indurre "gruppi armati in futuro a fingere di essere migranti".