Migranti, la guardia costiera tunisina ne salva 54 diretti in Italia

La guardia costiera tunisina ha tratto in salvo negli giorni 54 migranti algerini a bordo di diverse imbarcazioni in difficoltà nel tratto di mare antistante l'isola di La Galite, al largo di Biserta. Secondo le autorità tunisine, i migranti erano diretti sulle coste italiane; dopo il salvataggio sono stati trasferiti a Biserta per essere sottoposti ai test per il Covid-19 e successivamente rimpatriati.