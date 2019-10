Migranti, la Germania punta a un codice di condotta per le Ong

Sulla questione migranti, il governo tedesco punta alla stesura di un "codice di condotta" per le Ong impegnate nei salvataggi nel Mediterraneo. A farlo sapere è stato il ministro dell'interno di Berlino, Horst Seehofer, che per questo intende incontrare le organizzazioni non governative per trovare "ragionevoli soluzioni": le ong, ha spiegato, svolgono una "funzione importante" ma non devono aiutare "indirettamente l'attività degli scafisti".