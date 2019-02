Migranti, guardia costiera: "Irregolarità a bordo della Sea Watch"

La guardia costiera ha fatto sapere che sulla Sea Watch 3, la nave dalla quale sono sbarcati giovedì 47 migranti, è stata rilevata "una serie di non conformità" che riguardano sia "la sicurezza della navigazione", sia "il rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente marino". Fino a quando non verranno risolti i problemi sollevati, sottolinea ancora la guardia costiera, la nave non potrà lasciare il porto di Catania.