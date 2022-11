Migranti, Grecia: "Ne abbiamo salvati 500, chiediamo ricollocamenti a Ue"

Sui migranti la Grecia chiede l'intervento dell'Unione europea.

La guardia costiera ellenica, infatti, sostiene di aver salvato "500 persone in alto mare, a sud di Creta, in un'operazione di ricerca e salvataggio". Per questo il ministro per la Migrazione Notis Mitarachi ha annunciato di voler richiedere "alla Commissione Ue di attivare i ricollocamenti in altri Stati membri nell'ambito della solidarietà europea".