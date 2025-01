Migranti, in Germania netto calo delle domande di asilo nel 2024

"Siamo riusciti a respingere con forza l'immigrazione irregolare": così la ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha commentato i dati pubblicati oggi sulle richieste d'asilo per il 2024. Complessivamente nell'anno appena trascorso in Germania sono state presentate 250.945 domande, nel 2023 erano state 329.120, una riduzione di poco più del 30%. Tra le nazionalità dei richiedenti, i primi provengono dalla Siria, poi cittadini afgani e terzi sono turchi. Altro dato significativo: sempre nel 2024 sono state accolte il 44,4% delle domande presentate. La ministra tedesca ha proseguito: "Continueremo i controlli al confine. Chi non ha diritto di restare in Germania, deve lasciare il nostro Paese. Abbiamo aumentato le possibilità di effettuare concretamente le espulsioni".