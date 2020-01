Migranti, Frontex: nel 2019 ingressi al minimo in Ue da sei anni

Nel 2019 il numero di ingressi di migranti irregolari nell'Unione europea ha toccato il livello più basso dal 2013. E' quanto comunica Frontex in una stima-flash. Secondo le prime cifre raccolte, gli arrivi si sono fermati a quota 139mila, il 6% in meno rispetto al 2018 e "il 92% in meno del record raggiunto nel 2015". Lungo la rotta del Mediterraneo centrale gli ingressi irregolari sono stati 14mila, il 41% in meno rispetto al 2018.