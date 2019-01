Migranti, Francia: quando italiani hanno bisogno ci siamo

"Quando gli italiani hanno bisogno di noi, sanno dove trovarci e noi siamo presenti all'appuntamento". Così la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, parlando dei rapporti Italia-Francia in particolar modo legati al tema dei migranti. "In Europa c'è gente che usa toni molto forti, questo nuoce alle nostre relazioni. Tuttavia abbiamo visto Macron e Conte lavorare insieme al salvataggio dei passeggeri della Sea Watch".