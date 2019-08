Migranti, Francia: pronti ad accogliere 40 persone dall'Ocean Viking

Il ministro degli Interni francese, Christophe Castaner, ha detto che la Francia è pronta ad accogliere alcuni migranti della nave umanitaria Ocean Viking, come per la Open Arms, per cui Parigi ha promesso di accogliere 40 persone. "Siamo impegnati per la Open Arms, siamo impegnati allo stesso livello per l'Ocean Viking per garantire che possano sbarcare il più rapidamente possibile le persone che si trovano su queste barche".