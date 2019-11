Migranti, Erdogan minaccia l'Ue: "Potrei aprire le porte"

"Continueremo ad accogliere i nostri ospiti, ma solo fino a un certo punto. Se ci renderemo conto che non funziona più, non avremo altra scelta che aprire le porte" dell'Europa ai migranti e ai rifugiati. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una conferenza stampa a Budapest con il premier ungherese Viktor Orban. "E' possibile che molti di loro migrino in Europa", ha aggiunto il leader di Ankara.