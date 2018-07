Migranti, Commissione Ue: "Progressi, ma molto resta da fare"

Al vertice Ue della settimana scorsa sono stati "fatti progressi", ma "resta molto da fare". A indicarlo è il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas. Tra le prime azioni annunciate, una proposta legislativa per rafforzare Frontex trasformandola in un vero e proprio corpo di polizia di frontiera. Proseguono anche i contatti per la realizzazione di piattaforme regionali di sbarco in Paesi terzi.