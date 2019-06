Migranti, Casa Bianca: "Messico non fa abbastanza, dazi più vicini"

Il Messico "non sta facendo abbastanza" sul fronte dell'emergenza migranti. Così la Casa Bianca gela le attese per un accordo sull'immigrazione che eviti i dazi minacciati da Donald Trump, programmati da lunedì. "Stiamo andando in quella direzione", afferma una fonte vicina alle trattative tra i due Paesi, mentre i colloqui tra le due delegazioni sono ancora in corso a Washington.