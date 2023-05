Migranti, in 11mila bloccati tra Messico e Texas

Almeno 11mila migranti sono bloccati nella regione tra Ciudad Juarez in Messico ed El Paso in Texas nella giornata dell'attivazione di nuove disposizioni sull'immigrazione negli Stati Uniti.

Il comune di El Paso ha segnalato più di 6mila persone nei centri di detenzione, anche se si stima che in città abbiano dormito per strada in circa 2mila. In 5mila si trovano invece a Ciudad Jaurez.