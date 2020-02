Migranti, Alarm Phone: barca in pericolo con 40 persone 

Alarm Phone ha ricevuto una chiamata da una barca in pericolo con circa 40 persone in fuga dalla Libia. Lo ha scritto lo stesso servizio telefonico sul proprio account Twitter specificando che "sono nella zona Sar di Malta" e di aver informato "le autorità". In un altro tweet delle 21 Alarm aggiunge: "La barca è ancora in pericolo in mare". In ogni caso deve essere organizzato, si legge ancora, "il soccorso più veloce".