Migranti, a Bruxelles vertice in salita | Italia: "Si discuta lʼintero pacchetto o nulla"

Il piano italiano per la gestione dei flussi migratori rispetta i principi dell'Unione europea. A sottolinearlo è il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani: "Lo dico - ha spiegato - da presidente del Parlamento e non da italiano: tutti si sono resi conto che c'è stato un ritardo nell'azione di contrasto alle migrazioni e tutti si rendono conto che l'Italia non puo' essere lasciata sola, come non può essere lasciata sola Malta e come non si può chiedere alla Germania di caricarsi un fardello troppo pesante da sola. I Paesi più esposti devono essere aiutati dagli altri".