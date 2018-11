Midterm, in Florida si va al riconteggio dei voti

Ancora da decidere l'esito delle due sfide più interessanti delle elezioni di Midterm in Florida. Per stabilire il vincitore nella corsa al Senato tra il repubblicano Rick Scott e il democratico Bill Nelson e in quella per la poltrona di governatore tra il "trumpiano" Ron De Santis e il dem Andrew Gillum si andrà al riconteggio dei voti. Troppo stretta, infatti, la forchetta che divide i protagonisti.