Michelle Obama: "Malia e Sasha concepite con fecondazione artificiale"

Michelle Obama ha confessato di essersi sentita "persa e sola" dopo un aborto spontaneo 20 anni fa e di essersi sottoposta a fecondazione in vitro per concepire le sue due figlie. "Mi sentivo di aver fallito perché non sapevo quanto comuni fossero gli aborti spontanei, dato che non se ne parla", ha detto l'ex First Lady in un'intervista a "Good Morning America" dell'emittente tv Abc. "Ci crogioliamo nel nostro dolore, pensando di essere difettose", ha raccontato.