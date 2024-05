Michel ai vertici della Georgia: "Così a rischio il futuro nell'Ue"

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha avuto colloqui telefonici con la presidente della Georgia Salomé Zourabichvili e con il premier Irakli Kobakhidze, ai quali, spiegano fonti Ue, ha sottolineato che spetta al popolo georgiano determinare il proprio futuro.

Una leadership politica coraggiosa può facilitarlo. La Georgia, ha rimarcato Michel secondo le stesse fonti, non dovrebbe rischiare il suo futuro europeo per guadagni politici a breve termine da parte di qualsiasi attore. L'Ue ha chiaramente affermato che la legge sull'influenza straniera non è in linea con le norme e i valori fondamentali dell'Unione.