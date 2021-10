Michael Jordan da record, le sue sneaker all'asta per 1,47 milioni

Dal Web

Le prime scarpe Nike indossate da Michael Jordan per la stagione regolare sono state vendute all'asta di Sotheby's a Las Vegas per 1,472 milioni di dollari, battendo il record per questo tipo di oggetti. Le scarpe sono state indossate nella quinta partita Nba di Jordan nella sua stagione da rookie nel 1984, lo stesso anno in cui Nike e Jordan hanno creato la sua linea. Ad aggiudicarsi le sneaker è stato il collezionista Nick Fiorella.