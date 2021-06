Miami, testimoni: "Scena da 11 settembre, sembrava una bomba"

IPA

"Non avevo mai visto in tutta la mia vita così tante ambulanze, sembrava una scena da 11 settembre". Così alcuni testimoni descrivono il crollo del palazzo a Miami. "E' come se fosse scoppiata una bomba", raccontano. Nicholas Balboa, che si trovava nelle vicinanze, dichiara di essere sceso in strada in piena notte e di aver sentito una voce e visto un ragazzo fra le macerie. "Vedevo le sue braccia, diceva non lasciarmi", afferma ancora.