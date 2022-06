Metsola: "Contro i ricatti di Mosca, sganciarsi dall'energia russa"

"I tentativi della Russia di destabilizzare l'Ue e il vicinato devono essere contrastati.

Per difendere la democrazia e liberta'". Cosi' via Twitter la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. "La cooperazione è la chiave contro i ricatti. Per proteggere i consumatori e le industrie, dobbiamo sganciarci dall'energia russa", conclude.