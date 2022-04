Metsola alla convention di Forza Italia: "Sosteniamo l'eroismo dell'Ucraina"

"Ora - ha aggiunto - bisogna trovare soluzioni a sfide comuni, servono coraggio e strategia. Dobbiamo avere il coraggio di andare oltre il Fondo europeo per la difesa e servirci con maggiore efficienza del nostro bilancio comune. Dobbiamo rendere

l'unione della difesa

sicurezza energetica

una realtà". Di sicurezza ha parlato anche per quanto riguarda l'energia e, in particolare, l'aumento dei prezzi: "Esprimo il mio sostegno alle iniziative presentate dagli Stati membri che auspicano approcci coordinati. Dobbiamo raddoppiare gli sforzi per diversificare i nostri sistemi energetici e arrivare a un'Europa che non sia più agli ordini degli autocrati. Questo ci consentirà di dare basi più solide alla nostra".

In conclusione, ha ricordato

Maria Romana De Gasperi

, "che ci ha lasciati pochi giorni fa, una donna coraggiosa che ha sempre onorato il padre Alcide, tramandando i suoi insegnamenti e difendendo i suoi ideali di pace e di speranza, un prezioso contributo alla storia d'Italia e d'Europa".