Messico, l'uragano Otis continua a devastare: 45 morti e 47 dispersi

Il Messico continua a essere devastato dall'uragano Otis.

Le vittime sono almeno 45 persone, mentre proseguono le ricerche di 47 dispersi. "La gente deve avere fiducia, non nasconderemo niente e non siamo come i corrotti che c'erano prima", afferma il governo. Tra i morti figurano anche tre stranieri, di nazionalità statunitense, canadese e britannica.