Messico, un commando attacca un centro per tossicodipendenti: 10 morti

Un commando armato ha fatto irruzione in un Centro di riabilitazione per tossicodipendenti nello stato messicano di Guanajuato, uccidendo dieci persone che ricevevano terapie di disintossicazione. Lo riferisce il quotidiano El Universal. L'attacco è avvenuto a Irapuato, in uno degli Stati industriali più importanti del Messico. Sul suo territorio sono attivi vari cartelli criminali, tra cui Santa Rosa de Lima e Jalisco Nueva Generaciòn.