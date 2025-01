In Messico, la Procura dello Stato di Chihuahua ha riferito che sono stati rinvenuti 72 cadaveri in fosse clandestine nel comune di Casas Grandes. Secondo la Procura, i membri del cartello "La Linea" utilizzavano il luogo per nascondere i corpi degli avversari assassinati, nonché delle vittime di estorsioni e rapimenti, allo scopo di far sparire le prove.