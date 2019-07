Messico, tre italiani arrestati per truffa: "taroccavano" attrezzature

Il quotidiano Reforma ha riferito che attrezzi del valore di 40-60 dollari venivano camuffati, con fatture false, in altri di prezzo molto superiore, fra 300 e 1.000 dollari. A quanto risulta dalle indagini i tre italiani hanno commesso le loro truffe non solo in vari Stati messicani, fra cui San Luis Potosí (centro), Veracruz (sud), Guanajuato (centro) e Nuevo León (nord), ma anche in altri Paesi latinoamericani (Honduras, Guatemala, Canada e Ecuador).



Al riguardo il portale messicano Revolución Social ha segnalato che i tre stavano per essere messi in libertà provvisoria ma all'ultimo minuto sono stati trattenuti in carcere perché è emerso che due erano ricercati in Italia.