Messico, si schianta aereo della Marina: cinque morti

Un piccolo aereo della Marina messicana che trasportava un giovane paziente e altre sette persone si è schiantato lunedì vicino a Galveston, uccidendo almeno cinque persone e avviando le ricerche nelle acque al largo della costa del Texas, hanno riferito le autorità. Quattro delle persone a bordo erano ufficiali della Marina e quattro civili, tra cui un bambino, ha dichiarato la Marina messicana in una dichiarazione all'Associated Press. Due dei passeggeri appartenevano a un'organizzazione no-profit che fornisce assistenza ai bambini messicani con gravi ustioni, compresi i trasporti in un ospedale di Galveston.