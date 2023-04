Messico: sequestrati tigri, leoni e giaguari a cartello di droga

In Messico i procuratori hanno sequestrato un'enorme collezione di animali esotici, tra cui dieci tigri, sei giaguari, cinque leoni e altre specie nello stato di Jalisco, territorio dell'omonimo cartello di droga.

Le autorità non hanno identificato il proprietario del terreno in cui sono stati trovati gli animali. Gli agenti hanno trovato nella proprietà anche antilopi, un lama, cervi e uccelli. Sembra che gli animali fossero tenuti in recinti, stalle e gabbie in un'ampia area.