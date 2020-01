Messico, scontri tra detenuti in carcere: 16 morti

Scontri tra detenuti, armati di coltelli e pistole, nel carcere di Cieneguillas, nel centro del Messico, hanno causato 16 morti e 5 feriti. Un prigioniero è stato trovato in possesso di un'arma da fuoco e arrestato. Sono state inoltre rinvenute altre tre armi da fuoco e dei coltelli. Il ministero sottolinea che il carcere è stato poi perquisito per accertare che non vi fossero altre armi: "La situazione nel complesso penale è sotto controllo".