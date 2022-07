Messico, preso il narcos Caro Quintero: era tra i più ricercati dall'Fbi

I marines messicani hanno arrestato il 're della droga' Rafael Caro Quintero, accusato di aver ucciso l'agente della Dea americana Enrique 'Kiki' Camarena nel 1985.

Un omicidio per il quale Quintero è stato condannato a 40 anni di carcere, ma ne ha scontati solo 28. Nel 2013 infatti è stato repentinamente scarcerato da un giudice messicano per "motivi amministrativi". Dal 2018 era nella lista dei "più ricercati" dall'Fbi, che aveva messo una taglia da 20 milioni di dollari per la sua cattura.