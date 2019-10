Messico, otto morti nel blitz per la cattura del figlio di El Chapo Guzman

Otto persone sono morte in un conflitto a fuoco tra narcos e forze di sicurezza a Culiacan, nel nord del Messico. Le autorità federali avevano lanciato un'operazione per arrestare il figlio ventenne di Joaquin "El Chapo" Guzman, il leader narco in carcere negli Stati Uniti. Tra le vittime un civile, un membro della guardia nazionale e un prigioniero.