Messico, incidente stradale: 16 morti e 22 feriti

Almeno 16 persone hanno perso la vita e altre 22 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel nord del Messico. Lo riferiscono le autorità, spiegando che l'incidente è avvenuto su un'autostrada tra le città di Sonoyata e San Luis Rio Colorado. Sei dei feriti sono in gravi condizioni. Aperta un'inchiesta per determinare le cause dell'incidente.