In Messico un giornalista brasiliano, Adriano Bachega, 53 anni, è stato ucciso con almeno 10 colpi di arma da fuoco in un agguato. Nel Paese il reporter si era stabilito da oltre 20 anni e gestiva un portale di informazioni. Il 53enne è finito nel mirino dei sicari mentre si spostava in auto da Monterrey, dove viveva, e San Pedro Garza García. La polizia messicana sta indagando sul movente per poter risalire ai responsabili del delitto.