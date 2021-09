-afp

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in Messico per l'esplosione di un pacco consegnato da due sconosciuti in motocicletta, nello Stato di Guanajuato, in un ristorante. Scenario dell'attacco, ha reso noto la Procura generale della Repubblica, è stata la città di Salamanca. "Attentato terroristico", così le autorità locali.